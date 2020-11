Veertigers over hun wooncarrière: ‘Je bent zelf je eigen huis’

podcastDaar zit je dan, met je ruime huis, aangeharkte tuin en torenhoge hypotheek. Veel veertigers vinken huisje-boompje-beestje wel af. Is dat het ideaalbeeld, de droom die werkelijkheid is geworden of toch ook wel een tikkeltje saai? Vier veertigers bespreken hun wooncarrière in deze podcast.

Hoe kijken presentatrice Wytske Kenemans (40), programmamaker Jet Sol (49), presentator Manuel Vanderbos (44) en radiomaker Sander de Heer (45) naar hun huis en leefomgeving? Wisselend, zo blijkt.

Woningnood komt met golven. Nu domineert woningnood de nieuwskolommen van de krantenpagina's en dat was in de jaren 80 niet anders. Dé oplossing uit die tijd: kraken. Jet weet er nog alles van. ,,Ik klom tegen een gevel, tikte een raampje in en maakte er mijn thuis van. We waren er blij mee, want het was beregezellig met andere krakers en we woonden in prachtige huizen. En ja, ik heb me er altijd thuis gevoeld. Je bent zelf je eigen huis. 27 keer ben ik verhuisd", vertelt Jet.

,,Ik heb een oprit die ik af en toe moet aanharken”, zegt Manuel over zijn ietwat saaie twee-onder-een-kapwoning in Hilversum. ,,Veel ruimte en op loopafstand van de hei. Het is fantastisch, maar ja, je werkt toch een beetje voor je hypotheek", bekent hij.

Amsterdam

Jet heeft het anders aangepakt. Zij heeft de natuur ook nodig, maar heeft de ideale combinatie gevonden met een huis in de stad en een caravan in het bos. Wytske heeft altijd al het gevoel gehad dat ze in Amsterdam wilde wonen. Maar toen ze een deal maakte met haar ex om eerst bij hem in te trekken in Nistelrode en na vier jaar naar de hoofdstad te verhuizen, wilde hij niet mee. ,,Hij had ook gelijk. Hij hoorde daar gewoon.” Inmiddels woont ze in haar geliefde Amsterdam en ze zou nooit meer ergens anders heen willen. ,,Ik loop nog elke dag met bewondering door de stad en denk, ah, wat is het hier lekker!”

Maar hoe is het binnen bij De Veertigers, liggen er nog bijzondere accessoires in huis? ,,Als er brand uitbreekt, wil ik vooral de harde schijf met foto's redden eigenlijk”, zegt Manuel. Jet zou als ze moest kiezen een schilderij van haar vader meenemen. ,,Mijn vader kon verschrikkelijk mooi tekenen en schilderen. Als hij in een andere tijd had geleefd, was hij misschien wel kunstenaar geworden.”

