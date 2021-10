Vergroot je huis met een kelder om te wonen of werken

Hoe de woning­markt er weer bovenop kan komen: ‘Geen dingen doen waar we later spijt van krijgen’

23 oktober Komt het ooit nog goed met de woningmarkt? In 2030 moeten er in de regio vele tienduizenden huizen zijn bijgebouwd; van tijdelijke noodwoningen tot volledig nieuwe wijken langs het spoor. Maar verwacht geen wonderen, waarschuwen experts. ,,We moeten oppassen dat we nu geen dingen doen waar we later spijt van krijgen.’’