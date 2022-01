Verhuizen is in deze tijd niet zo makkelijk: waar wil je wél wonen?

Huurder van schimmel­huis op de Wallen wint rechtszaak van pandjes­baas: ‘Nu moet er iets gebeuren’

De huurder die boven peeskamers op de Wallen in Amsterdam in een zwaar beschimmeld huis leeft, is door de rechter in het gelijk gesteld: de eigenaar die de woning verwaarloost om hem weg te pesten, heeft geen poot om op te staan.

5 januari