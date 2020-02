Verhuizen lukt niet, dus investeer je in je huis; verkopers van meubels doen goede zaken

Dat klanten meer geld overhebben voor interieur en vooral online shoppen valt ook ondernemers in andere branches op. De bekende modezaak H&M heeft een woonwinkel geopend in Amsterdam om een graantje van het succes mee te pikken. Dekbed Discounter richtte vorige maand het nieuwe merk WoonQ op en wil op dat platform ook meubels en andere woonartikelen verkopen. ,,We hadden eerst als proef op Dekbed Discounter een pagina met ‘living’ gezet en dat liep verbazingwekkend goed”, aldus CEO Niels Verwij.



De verklaring van het succes zit hem in een aantal dingen. ,,De economische tijden zijn goed, dus ik denk dat mensen daarom bereid zijn meer in hun woning te investeren”, denkt Verwij. Verder verbaast hij zich over de snelheid van de branche, die voor hem ook nieuw is. ,,Ik had verwacht dat een bepaalde kast wel een jaar in de etalage zou staan, maar het aanbod wordt door leveranciers veel sneller gewisseld. Daardoor verandert de mode ook snel.