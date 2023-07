Verhuurder wil Hanni na 35 jaar weg hebben uit haar huis, maar ze weigert: ‘Dat zullen we nog wel eens zien’

Droom voor liefheb­bers: historisch brugwach­ters­huis naast oude en nieuwe Spijkenis­ser­brug te koop

Altijd al willen weten hoe het is om als brugwachter te leven? Dan staat er mogelijk een parel op huizensite Funda. In Hoogvliet staat een voormalige brugwachterswoning aan de oever van de Oude Maas te koop. In de woning zaten vroeger brugwachters, die vanuit daar de oude Spijkenisserbrug bedienden.