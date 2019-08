Verontwaardiging over rijtjeshuis van 1,5 miljoen: ‘Amsterdammers zijn de pineut’

Het huis in Amsterdam-Zuid dat deze week op huizenverkoopsite Funda werd gezet is met veel hoon ontvangen op social media. Daar koop je in Assen een heel huizenblok voor en in Friesland een kasteel, zo werd er geschamperd. Veel mensen vinden het huis symbool staan voor de gekte op de huizenmarkt, die met name in de hoofdstad voor verdringing en woningnood zorgt.