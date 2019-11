Vervelende geurtjes in huis? Zo kom je van de stank af

November gaat gepaard met de geur van natte hond in huis of een nare lucht uit afvoerputjes door opborrelende riolen veroorzaakt door de vele regen. Hoe dan ook: op allerlei manieren kan een stinkende woonkamer vervelend verrassen als je na een lange dag thuiskomt. Marja Middeldorp krijgt geregeld de vraag hoe je er vanaf komt.

Honden en katten

,,Om maar met die natte hond te beginnen: je kunt het best een oude handdoek bewaren die je speciaal voor de hond gebruikt. Direct als hij binnenkomt bij de voordeur even afdrogen. Scheelt ook een hoop vuil in huis. Laat de handdoek vervolgens niet liggen, maar gooi hem direct in de wasmachine!”

Katten waren deze week in het nieuws omdat wetenschappers ervan uitgaan dat ze volgens Europese regels eigenlijk niet los buiten mogen lopen. ,,Een kat blijft een jagertje", zegt Marja. ,,Ze zijn bovendien stronteigenwijs en waarschijnlijk daarom ook zo leuk. Binnen poepen, da's dan wel een idee. Ik raad aan om in ieder geval elke dag de kattenbak schoon te maken. Ja, toch?"



,,Als het muf ruikt in de huiskamer, heeft dat vaak te maken met een radiator die niet goed schoon is. Kijk er eens tussen. Daar zit vast veel stof en vuil. Dat kan zo gaan stinken, alsof er een lijk tussen zit! Pak de stofzuiger of een speciale radiatorstoffer om het schoon te maken en waarschijnlijk is dan ook minder energie nodig om de kamer te verwarmen.”

Afvoerputje en sinaasappels

,,Als het buiten zo nat is, komt het vaak voor dat het gaat ruiken vanuit afvoerputjes. Zeker als je de kraan een paar dagen niet gebruikt trekt de geur de kamer in. Ik heb een trucje: doe een beetje slaolie in het putje. Een eetlepel ongeveer. De olie blijft op het water drijven en geldt dan als vloeibaar afdekplaatje.”

Dan is er altijd nog het aloude recept van de sinaasappels met kruidnagels. ,,Stop een van de sinaasappels vol met een stuk of tien kruidnagels. Het ziet er leuk uit, als een oranje kerstbal, en het heeft zo'n heerlijke winterse feestgeur. Wat ook helpt: vanille in een pan kokend water. En dan langzaam laten afkoelen. Dan ruikt het in huis alsof je taart hebt gebakken.”

Tot slot nog een belangrijke uitsmijter: ,,Ook nu het koud is moet je het huis goed luchten. Zet minimaal een keer per dag alles tegenover elkaar open. Die frisse lucht is goed tegen geurtjes, maar warmt ook makkelijker op en is gezonder. Elke dag de ramen even hélemaal open en je hebt veel minder paracetamol nodig!”