Vier tips bij het snoeien van rozen komend weekend

tuinIedereen die ze in de tuin heeft, wil ook dat ze bloeien natuurlijk: rozen. Zaterdag organiseert Groei en Bloei samen met Rosarium van het Westbroekpark een snoeidemonstratie in Den Haag. Speciaal voor deze site alvast vier tips.

1. De snoeiperiode

Voor klimmende rozen begon de snoeiperiode al eind februari, maar de beste week voor het snoeien van struikrozen is komende week. ,,Een week later durven veel mensen niet meer, omdat de eerste knoppen dan uitkomen”, zegt Liesbeth Verster van Groei en Bloei. ,,Het is dan nog goed mogelijk om te snoeien, maar de bloei komt dan wat later.”

2. Schone snoeischaar

Voor het kortwieken van de rozenstruik is een handsnoeischaar het juiste gereedschap. Maar let op: hij moet vooral schoon zijn. ,,Meestal gebruik je hem ook voor andere planten, maar als je hem niet tussendoor schoonmaakt, kunnen beestjes of eitjes ziektes overdragen op de roos. Even goed schoonmaken dus, bijvoorbeeld met spiritus.”

3. Oude hout eruit

Als de schaar schoon is, kan het snoeien beginnen. ,,Ik begin altijd met het opruimen van het oude hout”, aldus Liesbeth Verster. ,,Dat zijn de bruinige stengels. Als je die weghaalt, geef je de jonge generatie een kans – de groene stengels laat je dus staan.”

4. Laag bij de grond

De grote vraag is altijd: waar knip je? Verster heeft antwoord: ,,Je gaat op de stengel op zoek naar het derde oog vanaf de grond. Het buitenoog is een soort half maandje op de stengel, waar het knopje begint. Het derde oog zit meestal op ongeveer 10 centimeter hoogte. Dan is de kans op een mooie bloei het grootst.