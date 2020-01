Vijf tips voor het inrichten van een L-vormige woonkamer

Heb je een L-vormige woonkamer? Dan kan het soms best een uitdaging zijn om deze mooi in te delen. Eigen Huis & Tuin styliste Denise van den Berg vertelt over hoe je een L-vormige woonkamer het best kunt stylen.

1. Indeling ruimte

Allereerst is het belangrijk dat je voor jezelf duidelijk hebt gesteld wat je precies met de ruimte wilt doen. Je kunt de L-vorm als een geheel inrichten maar je kunt er ook twee verschillende delen van maken. Zo kun je bijvoorbeeld in het lange gedeelte een ruime bank met tv zetten en in het korte gedeelte een gezellig eethoek maken.

Het is volgens Denise belangrijk om bij de indeling goed te kijken waar bepaalde meubels het meest tot hun recht komen. Kijk dus van tevoren waar je praktisch gezien de eettafel of de bank het beste neer kunt zetten. ,,Vaak is het fijn om de eettafel dicht bij de keuken te hebben. Let op het licht in de ruimtes, in een lichte ruimte kun je bijvoorbeeld beter de tafel neerzetten in plaats van de bank.”

2. Verdelen of samenvoegen met kleur

Met kleur kun je een duidelijke scheiding creëren of de twee ruimtes juist met elkaar verbinden. Door in L-vormige woonkamers per ruimte andere kleuren te gebruiken voelen de ruimtes snel aan als twee verschillende kamers. Als je liever een samenhangend geheel wilt creëren dan kun je de ruimtes beter in dezelfde kleuren verven.

Denise raadt aan om bijvoorbeeld één accentkleur door te laten lopen op de muren van de verschillende ruimtes, zo verbind je alles mooi met elkaar. De overige muren kun je volgens Denise het best wat rustiger laten.

3. De vloer

In de ruimte kun je het best kiezen voor één soort vloer. Zo zijn de verschillende gebieden in de L-vormige woonkamer in harmonie met elkaar. Ook als je twee ruimtes wilt creëren kun je de vloeren het best hetzelfde houden, dit geeft rust. ,,Door bijvoorbeeld een vloerkleed bij de bank te leggen krijg je hier wel het gevoel dat het een apart hoek is.”

4. Verlichting

Gebruik in de gehele ruimte dezelfde soort verlichting. Bijvoorbeeld een industriële hanglamp boven de tafel met van dezelfde serie een leeslamp bij de bank. Zo creëer je ook weer eenheid. ,,Ook dezelfde lichtbronnen zijn fijn, zodat er overal hetzelfde sfeer licht is, even warm of even koel.”

5. In harmonie

Het belangrijkste is dat hoe je de L-vormige woonkamer ook indeelt, het interieur een mooi geheel blijft. De ruimtes mogen ieder hun eigen stijl hebben en aanvoelen als aparte kamers maar moeten wel passen bij de andere ruimtes in huis. Je kunt dit doen door middel van vormen en patronen in bijvoorbeeld kleden of meubels, maar ook met kleuren.