Volgens Makelaarsland is aantal huizenkopers dat meer biedt dan vraagprijs verder toegenomen

Woningzoekenden leggen in de meeste gevallen meer geld neer voor de aankoop van een huis dan de vraagprijs. In de eerste twee maanden van het jaar heeft 62 procent van de potentiële huizenkopers de vraagprijs overboden, afgelopen jaar was dat nog 50 procent.

Bij huizen onder de 3 ton is dat percentage nog hoger, namelijk 75 procent. Dat blijkt uit eigen gegevens van Makelaarsland, de grootste NVM-makelaar van Nederland. Ook bij huizen tot 1 miljoen euro willen potentiële kopers meer zekerheid door wat extra geld in te brengen.

Vorig jaar nam het aantal biedingen boven de vraagprijs al met 12 procent toe, van 38 procent naar de helft. Maar nu lijkt de strijd op de woningmarkt nog heviger te worden gevoerd. Directeur van Makelaarsland Gijs van Wijgerden is voorzichtig met conclusies, maar weet wel dat van afkoeling op de huizenmarkt geen sprake is. ,,Het zal in de loop van het jaar blijken of overbieden in zoveel gevallen aan de orde blijft, maar voorlopig geven januari en februari geen enkele indicatie dat het afneemt.”

Aankoopmakelaar

Die lezing wordt bevestigd door Korné Pot van aankoopmakelaar Libero. ,,Ik sprak vorige week een vrouw die voor een huis van 6 ton maar liefst 125.000 euro meer had geboden dan de vraagprijs zonder voorbehoud van financiering. Normaal gesproken zou dat voldoende zijn, maar er was blijkbaar een nog hoger bod, want ze heeft het huis niet gekregen.”

Ook als aankoopmakelaar is het moeilijk geworden om in te schatten wat genoeg is. Libero heeft daardoor minder huizen kunnen aankopen dan vóór het nieuwe jaar. ,,Klanten worden in sommige gevallen radeloos als ze al meerdere keren achter het net hebben gevist. Dat is een drijfveer om er nog maar een schepje bovenop te doen, anders denken ze gewoonweg niet dat het lukt een huis te bemachtigen.”

Quote Waar we tot dusver vooral het percentage overbiedin­gen zagen toenemen in de huizen tot 3 ton, sijpelt die trend nu ook door naar duurdere woningen Gijs van Wijgerden, Makelaarsland

In het hogere prijssegment van huizen tussen de 4 en 5 ton, is 70 procent van de biedingen hoger dan de vraagprijs, blijkt uit de analyse van Makelaarsland. Zelfs bij huizen tot een miljoen euro biedt 13 procent over de vraagprijs. ,,Waar we tot dusver vooral het aantal overbiedingen zagen toenemen in de huizen tot 3 ton, sijpelt die trend nu ook door naar duurdere woningen”, aldus Gijs van Wijgerden. De lage hypotheekrente van het moment speelt daar natuurlijk ook een rol in.”

Extreem lage rente

De hypotheekrente is momenteel extreem laag met gemiddeld iets boven de 1,5 procent. Als je als huizenkoper de rente voor tien jaar vastlegt is bij sommige hypotheekverstrekkers zelfs minder dan 1 procent mogelijk. Over het algemeen betekent een lagere rente dat de maximale leencapaciteit omhoog gaat.

Behalve dat veel zoekenden op de woningmarkt financieel ver moeten reiken, moeten ze ook snel beslissen. Het gemiddelde aantal dagen dat de koop van een huis in Nederland in beslag neemt, is het afgelopen jaar namelijk sterk gedaald. Gemiddeld duurde dat vorig jaar nog 62 dagen, tegenover 97 dagen in 2017. 2021 laat een verdere afname zien. Het gemiddelde aantal dagen tot de handtekening ligt in de eerste twee maanden op 56 dagen.

Makelaarsvereniging NVM liet in de laatste kwartaalcijfers al zien dat er veel stress is op de huizenmarkt. Bestaande huizen werden in de laatste drie maanden van 2020 voor gemiddeld 365.000 euro verkocht. Dat is ruim 11 procent hoger dan het jaar ervoor en 9000 euro meer dan het kwartaal daarvoor. Lokaal stegen de prijzen zelfs met meer dan 20 procent in een jaar tijd. In twintig jaar tijd hebben niet zo weinig huizen te koop gestaan. De krapte op de huizenmarkt kenmerkt zich met het cijfer 1,9, wat wil zeggen dat woningzoekenden gemiddeld uit minder dan twee huizen kunnen kiezen.

Dat cijfer is een dieptepunt in de geschiedenis, de prijs een absoluut record. De vraagprijs van de gemiddelde te koop staande woning kwam uit op 486.000 euro, bijna een half miljoen. Betaalbare huizen zijn dus nauwelijks beschikbaar, of zijn in een mum van tijd verkocht.

