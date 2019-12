Voor een fiks bedrag heb je deze exacte lego-replica van je huis

Uniek Engels landhuis staat te koop voor 2,8 miljoen: 'Ik denk dat ik huilend weg ga’

8 december Het is niet alleen een van de duurste woningen in de Rotterdamse regio, maar ook een van de meest markante villa’s aan de Voornse goudkust. Het Engelse landhuis aan de Kooysightlaan in Oostvoorne, dat te koop staat voor bijna 2,8 miljoen euro, is volgens makelaar René van Nierop uniek in dit gebied. Het landhuis stond al in meerdere woonmagazines vanwege de bijzondere stijl. ,,Alles is hier ter plekke met de hand gemaakt’’, vertelt hij.