Voor elke klus een andere boor: dit zijn de verschillende puntjes

Toen ik mijn klusbedrijf begon, kreeg ik van alle kanten hulp. De een gaf me een duwtje in de rug, de ander gereedschap dat hij over had. Alle hulp was welkom, vooral omdat ik midden in een recessie begon. Zo kreeg ik van Jaap heel veel gereedschap: een koffer met allemaal soorten en maten boortjes, een popnageltang en nog veel meer waarvan ik niet precies wist wat ik ermee zou kunnen doen.



Daar ben ik eens goed voor gaan zitten, om te ontdekken wat de mogelijkheden waren. Al die boortjes bijvoorbeeld. Ik heb ze naast elkaar gelegd en de overeenkomsten en verschillen bekeken. Vanaf dag 1 liep mijn bedrijf gelukkig als een trein, en een paar jaar later zei Jaap gekscherend: ,,Hoe staat het met mijn aandelen in je bedrijf?''