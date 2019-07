Voor vier ton koop je een onbewoond tropisch eiland

Het eiland ligt 19 kilometer voor de kust van Hopkins Village in Stann Creek, een district met ongeveer 40.000 mensen in het zuidoosten van het land. Vlakbij ligt het Belize Barrier Reef, dat populair is bij duikers en snorkelaars.



Op het 550 vierkante meter tellende eiland staan vier felgekleurde cabanas, hutten, die in 2014 zijn gebouwd en elk een eigen slaapkamer, badkamer, een keuken en een eethoek hebben. De accommodatie wordt voornamelijk aangedreven door zonne-energie, maar er is ook een back-upgenerator aanwezig. Ook is een aanlegsteiger bij de prijs inbegrepen. Het staat voor slechts 465.000 dollar (413.135 euro) te koop.



Het eiland wordt volledig omringd door kristalhelder water waardoor het voelt alsof je permanent op vakantie bent, zo stelt de makelaar, die zijn naam eer aan doet: 7th Heaven Properties.



De makelaardijk ziet ook een interessant vooruitzicht voor potentiële kopers: het zou een idyllisch privé-toevluchtsoord kunnen zijn of het kan worden omgezet in een commerciële onderneming zoals een duikhotel, een pension of een privé-eilandresort indien gewenst.



Dus waar wacht je op?