Vraag naar elektriciteit enorm, netbeheerder waarschuwt voor wachttijd van anderhalf jaar

Flat maanden later opgeleverd, want netbeheer­der Liander kan grote vraag naar stroom niet aan

Een nieuwe flat met ruim honderd woningen in aanbouw bij vogelpark Avifauna in Alphen is later klaar, mogelijk enkele maanden, bevestigt Liander. De beheerder van het stroomnet kan de sterk gestegen vraag naar stroom amper aan.

27 november