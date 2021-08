Vrouw zet gaskachel terug in nul op de meter-woning Zoetermeer: ‘Het is een hel om te slapen’

VIDEO In één dag een woning neerzetten? Dan kan, gewóón in Amersfoort! (en dit is hoe)

8 april Op het terrein van de verdwenen vleesfabriek Noack in Amersfoort voltrok zich de afgelopen tijd een klein logistiek wonder. In een tempo van één woning per dag zette bouwbedrijf VolkerWessels in anderhalve maand 48 kant- en klare nieuwbouwhuizen neer in het buurtje tussen de Soesterweg en het spooremplacement. Bouwen in een oogwenk: ,,Het kán, als er maar grond beschikbaar is.’’