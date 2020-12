Waarom de huizenprijzen in 2021 gaan dalen/stijgen

De huizenprijzen zouden kunnen dalen, omdat...

- De tweede coronagolf hard toeslaat in Europa, de economie een klap krijgt van de lockdowns en mogelijk veel meer mensen hun baan verliezen in 2021 omdat de overheid stopt met steunpakketten - al lijkt het daar nog niet op.

- De rente als gevolg van nieuwe onzekerheid op de financiële markten gaat stijgen. De Europese Centrale Bank zorgde met gigantische steunpakketten dat dat tot nu toe werd voorkomen, blijft ze dat doen?

- Er minder migranten naar Nederland komen. Dat was dit jaar zo vanwege corona, misschien zet die ontwikkeling door.

- Woningzoekenden afwachtend worden. Waarom nu kopen met veel eigen geld (om te overbieden), terwijl je straks misschien kunt onderhandelen over de prijs?

- Beleggers 8 procent overdrachtsbelasting gaan betalen vanaf 1 januari. Dat kan ze afschrikken.

- Het plafond is bereikt. In Amsterdam zijn er al signalen dat prijzen worden verlaagd, simpelweg omdat het geld dat mensen kunnen of willen uitgeven niet oneindig is.

- Er een bubbel is ontstaan. Mensen kunnen hun hypotheek niet meer betalen omdat ze al hun spaargeld erin hebben gestoken en zonder werk in de problemen komen.

- Vanwege bovenstaande woningzoekenden eerst hun huis willen verkopen, voordat ze een nieuw huis gaan kopen. Er kan dan een kopersmarkt ontstaan, waarbij de koper de prijs bepaalt in plaats van de verkoper.

- Een nieuw kabinet (verkiezingen in maart) ingrijpt en strengere leennormen doorvoert, beleggers de pas af snijdt, de overdrachtsbelasting weer verhoogt of de hypotheekrenteaftrek afschaft.