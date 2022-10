Wassen, invetten, slijpen en opbergen: met deze tips komt je tuingereedschap straks in topconditie weer de schuur uit

Vrouw op naaldhak­ken in miljoenen­vil­la op Funda houdt gemoederen bezig: ‘Krijg je haar er soms bij?’

‘Krijg je haar er soms bij?’ Twitteraars buigen zich over een groot raadsel: wíe is die mysterieuze vrouw in dat zwarte pak en op naaldhakken op bijna elke foto van nota bene een Funda-advertentie van een villa in Zevenhuizen?

21 oktober