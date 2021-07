'Wat is er nou mooier dan je eigen huis bouwen?’

Bijna alle huizen in Nederland worden ontwikkeld en ontworpen in opdracht van woningcorporaties, professionele vastgoedbedrijven en gemeenten. De aandacht groeit voor projecten waarbij toekomstige bewoners zelf het heft in handen nemen. Volgens stichting Samenbouwen.in gaat dat nog niet gemakkelijk genoeg. Een manifest moet leiden tot actie.

Het is inmiddels vijf jaar geleden dat Gijs Vugts de eerste stapjes zette om met een groep dorpsgenoten in het Brabantse Middelbeers zelf hun huizen te ontwikkelen. Dat ging niet zonder slag of stoot. ,,Van veel zaken die op je af komen heb je nog nooit gehoord.”

Het is Vugts, net als veertien andere huishoudens, gelukt op een stuk grond dat de gemeente beschikbaar stelde. Hij woont met z'n vriendin nu twee jaar in hun twee-onder-een-kapper. ,,We zijn compleet afgeweken van hoe het er aanvankelijk uit zou komen te zien. Dat is ook het leuke, dat je zelf bepaalt hoe je de woning vormgeeft. Ik moet zeggen dat we een fijne samenwerking hadden met de gemeente, maar met de aannemer liep het stroef. Het is goed dat we de nodige professionele begeleiding in de arm hadden genomen.”

Begeleiding verplichten

Daar is alvast het eerste pleidooi uit het manifest dat stichting Samenbouwen.in gisteren heeft aangeboden aan hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer. ,,Er zijn best veel zelfbouwprojecten, maar het duurt vaak lang, wel enkele jaren, tot het huis er staat”, zegt hij. ,,Sommige gemeentes zijn heel actief, maar anderen hebben het de laatste jaren laten versloffen. In de crisis was het interessant om toch nog wat woningbouw van te grond te krijgen, maar nu tellen de grote aantallen wat meer mee.”

,,De laatste tijd is er veel aandacht voor woningnood, maar het gaat vooral over getallen”, zegt voorzitter van de stichting Adri Geerts. ,,Hoe zit het met kwaliteit voor de mensen die in het huis te komen wonen? Volgens mij zou die verbeteren als we bewoners in een vroeg stadium betrekken bij het maken van de woning. We weten uit ervaring dat er veel belangstelling voor is. Bij een project voor zes woningen in Someren (ook in Brabant), kwamen tachtig mensen opdagen bij een informatieavond. Maar ook uit het driejaarlijkse WOON-onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken laat uitvoeren, weten we dat bijna één op de drie woningzoekenden graag zelf een huis zou willen bouwen. Terwijl nu zeker 90 procent aan professionele partijen wordt overgelaten.”

Wat is een CPO? CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Je kunt met een groep vrienden of kennissen een CPO-vereniging oprichten. Je mag zelfs samen naar een kaveleigenaar stappen om te vragen of hij z'n kavel of bestaand pand misschien wil verkopen. Sommige CPO's verbouwen een oude loods, een school of een kerk. Maar het kan ook dat de gemeente een stuk grond beschikbaar stelt. De gemeente organiseert dan inloopavonden waarbij geïnteresseerden zich kunnen inschrijven.



De CPO-vereniging treedt op als opdracht­gever voor de ontwikkeling van een project met woningen voor de leden. Ze kunnen vaak zelf kiezen voor een architect die van hun idee tekeningen maakt. Kort voor de start van de bouw sluiten de leden van de vereniging een individuele aannemingsovereenkomst met het geselecteerde bouwbedrijf.



Hypotheekverstrekkers stellen wel bepaalde eisen aan CPO's. Zo willen ze vaak weten wat er is afgesproken als de buren ineens toch afhaken. Staat er zogenoemde ‘achtervang’ klaar om dan in te stappen? Komt het bouwproces niet in gevaar? Banken willen vaak ook dat er professionele begeleiding is. Omdat er iets meer risico en maatwerk nodig is, zijn ze terughoudender in het verstrekken van een financiering.

Gemeenten moeten meer hun best doen om bewoners die zelf willen bouwen te ondersteunen, vindt Geerts. ,,Veel gemeenten staan er positief tegenover, maar hebben geen helder beleid. We zien koudwatervrees: zo'n groepje ongeorganiseerde burgers, dat kost te veel tijd en energie, denken ze. Maar de meerwaarde kan ontzettend groot zijn. Het is goedkoper omdat bewoners de daadwerkelijke prijs bij de aannemer betalen en dus niet de marktprijs die een ontwikkelaar vraagt. Maar ze zijn ook meer tevreden over het resultaat omdat het echt hun huis is.”



Over de prijs is hoogleraar Peter Boelhouwer overigens nog wel sceptisch. ,,Als de begeleiding goed is, kan dat kloppen. Maar zeker nu aannemers hartstikke druk zijn, is er minder concurrentie en kan het ook wel duur worden.” Wel is hij enthousiast over de initiatieven. ,,Wat is er nou mooier dan je eigen huis bouwen?”

Enkele punten uit het manifest, bedoeld voor aansporing gemeenten: 1. Stel een professioneel bouwgeleidingsbureau bij CPO verplicht.

2. Eis bij uitgifte grote bouwlocatie aan marktpartij dat een deel voor een CPO is.

3. Kom starters financieel tegemoet door aanbieden van (renteloze) lening.

4. Biedt senioren de mogelijkheid van CPO en help zo indirect ook starters (er komen andere huizen vrij).

5. Verlang bij CPO dat een goede achtervang geregeld is. Dat betekent dat er iemand op de reservebank zit voor als een lid van de vereniging afhaakt.

6. Zorg voor een duidelijk CPO-loket waar burgers kunnen aankloppen.

Ook voor senioren kan zelfbouw een uitkomst zijn, verzekert de stichting.

Ook zonder ervaring mogelijk

Gijs Vugts had helemaal geen ervaring toen hij ging bouwen. Hij werkt als teamleider bij een handelsbedrijf in vrachtwagens. Iedereen kan het, wil hij maar zeggen, al moet je wel stressbestendig zijn. ,,Het is vooral veel werk. Daar moet je wel echt rekening mee houden als je dit wil. Elke twee weken hadden we een vergadering met het bestuur, waar ik ook in heb deelgenomen. Als er grote beslissingen moesten worden genomen, kwamen we allemaal bij elkaar."

Een kink in de kabel was bijvoorbeeld dat enkele huizen van het project op palen moesten komen. ,,Dat kwam ineens uit grondonderzoek, het was voor iedereen een verrassing. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en samen bepaald dat we die kosten zouden delen uit solidariteit met de bewoners van die huizen. Niemand had het van tevoren kunnen weten, dus het had iedereen kunnen overkomen.”

De sfeer in de buurt is nog altijd goed, vindt Vugts. ,,Voor zover ik weet, zijn er geen burenruzies. We organiseren jaarlijks een buurtbarbecue. Het is leuk dat we elkaar wat beter kennen door al die vergaderingen.”

