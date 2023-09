Wat wil jij weten over wonen?

Er zijn drie soorten opzetzwem­ba­den: hier moet je op letten bij de aanschaf

Eindelijk zwemweer in ons kikkerlandje. Een mooi moment om lekker te dobberen in je achtertuin. En dat doen we regelmatig. Meer dan een kwart van de Nederlanders heeft een opzetzwembad in de tuin. Wat is het aanbod en waar moet je opletten bij de aanschaf?