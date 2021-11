Waterschapsbelasting stijgt vanwege klimaatverandering: ‘Gaat sneller dan gedacht’

Dubbele woontoren krijgt kritiek vanwege ‘kleine dure rotwonin­gen’

Als het aan het Rotterdamse college ligt, begint volgend jaar de bouw van The Sax: een dubbele woontoren op de Wilhelminapier, naast het Luxor Theater. Maar in de gemeenteraad is flinke kritiek op het plan. Vooral de gemiddelde omvang van de honderden huurwoningen in het gebouw – 42 vierkante meter – zorgt voor weerstand.

