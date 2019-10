Weekendklusje: kerstspullen uit de berging om scheidingen te voorkomen

,,Ook verfblikken die je niet meer nodig hebt kunnen de schuur in. Bewaar ze altijd ondersteboven. Dan komt er geen lucht bij en blijft de verf langer goed. Voor de dames: dit doe ik ook met nagellak. Het duurt weer even tot we onze teennagels kunnen kleuren, dus ik knip een leeg melkpak uit en zet de nagellakjes ondersteboven erin in de koelkast. Scheelt een hoop geld en volgend jaar weer rood gelakt de slippertjes weer aan!”



Opbergen is één ding, maar Marja wil graag nog relatie-advies erbij geven. ,,Als je dit weekend tuinspullen opruimt, gooi dan niet alles zomaar de berging in. Wees slim en haal de winterspullen even naar buiten. Haal meteen de kerstspullen tevoorschijn. Dan de zomerspullen achterin opbergen en de winterspullen komen op die manier vooraan te staan. Vooral de kerstspullen! Want als je die nodig hebt, is het echt koud en donker, als je dan moet gaan zoeken….pff, wat een stress en ruzies ontstaan er dan. Echt waar, tot echtscheidingen aan toe. Daarom: nu vooruit denken, want het wordt een heerlijk weekend en deze klusjes passen daar uitstekend bij!”