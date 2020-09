Weerman Gerrit Hiemstra moest z’n poot stijf houden voor een duurzaam droomhuis

Binnenkijken bij Een stoer huis van staal, hout en beton: ‘Ongewoon is voor ons gewoon’

25 augustus Wie zelf bouwt in een dorp kiest heel vaak voor een jarendertighuis of de sfeer van een boerderij. Maar het kan ook anders. De familie De Jong in het Brabantse Riel laat dat zien. Hun woning is stoer in staal, hout en beton.