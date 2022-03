Weg mooi uitzicht, Ton (82) en Ans (79) hebben nu een zeven meter hoge grijze muur tegen hun schutting

,,Dat er daar iets gebouwd zou kunnen worden, dat wisten we met zijn allen, maar dat er op alle fronten wordt afgeweken van de oorspronkelijke plannen is gewoon belachelijk.” Dat zegt Frans van Blitterswijk (61), die zich samen met een aantal buren verenigd heeft tegen de bouw van een bedrijvenverzamelgebouw in de omgeving van de Tilburgse Dostalstraat. Ondanks legio bezwaren en een beroepszaak, die nog moet plaatsvinden, is de bouw inmiddels bijna voltooid.