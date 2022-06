Welke pracht en praal toont de designbeurs van Milaan? ‘De revival van lavendel’

,,Ik zit nog vol energie, moet ik zeggen”, begint Tanja als ze de foto's die ze zelf heeft gemaakt er nog eens bij pakt. Die foto's vormen de blauwdruk voor alle ideeën die vtwonen als een van de grote gangmakers in de Nederlandse interieurwereld gaat uitwerken en vormgeven. ,,De beurs in Milaan kun je vergelijken met een modeshow: vanuit de ontwerpen die we daar zien, gaan de grote merken over tot een uitwerking van producten en accessoires die uiteindelijk bij mensen thuis terechtkomt.”

Hoe ziet die beurs eruit?

,,De beurs zelf bestaat uit 24 hallen waar alle vooraanstaande merken zich presenteren. Maar eigenlijk is het veel leuker dat er in de stad zelf van alles te beleven is. Sommige merken kiezen er niet voor om op de beurs zelf te zijn, maar kiezen een plek voor hun presentatie in de stad. Bijvoorbeeld in een wijk buitenaf die nog in ontwikkeling is. Met een goeie planning en elektrische huurfietsen struinen we dan in een paar dagen de hele stad af op zoek naar bijzondere presentaties.”

Wat kun je daar doen?

,,Vooral veel foto's maken. Eigenlijk fotograferen we alles waarvan we denken dat het grappig of interessant is. Thuis gaan we het pas bekijken en analyseren. Maar na een paar dagen zie je al een duidelijk verhaal verschijnen.”

Namelijk?

,,Het verhaal? Het wordt zo mooi... De ronde vormen zijn niet meer weg te denken en de uitgesproken kleuren ook niet meer. Het zijn de jaren 80, maar dan helemaal nu. Veel spiegels, veel harde materialen en dan gecombineerd met frisse en lichte kleurpaletten, echt krachtige kleuren. De revival van lavendel, dus lila kleuren, wordt het helemaal. Gemixt met nieuwe soorten groen. Niet meer die verbleekte pastelkleuren, maar frisser en krachtiger.”



Terwijl de mode in menig woonkamer nu beige is.

,,Ja, en dat blijft als tegenhanger wel bestaan voor de mensen die niet zo van krachtige kleuren houden, hoor. Maar dan wat zwaarder en aardser gemaakt met terrakleuren en materialen als leem en touw. Welk gevoel ik er aan over heb gehouden is dat er de laatste jaren nauwelijks vernieuwing is geweest omdat de wereld even stil stond tijdens de pandemie. Bij de beurs knalde het weer, iedereen werd gevoed en kreeg inspiratie. Dat hadden we echt nodig met z'n allen.”

Welke meubelstukken vielen op?

Het zijn meubels in ronde vormen, maar misschien niet zoals je ze nu in je hoofd hebt. Denk aan knopen, vormen die in elkaar haken. Daar worden stoelen of bankjes van gemaakt. Mooie salontafels in nieuwe vormen, sowieso stond de salontafel in de picture. Een presentatie van leermerk Bexter sprong er voor mij uit. Meubels van leer in lavendelkleur, omgeven door keramiek en glazen tafels, gemixt met handgeschilderd behang. Ik moet toch echt even naar de video verwijzen, want je moet het eigenlijk zien.”



Bekijk hieronder de video waar Tanja het over heeft:

Wat wordt de nieuwe sfeer in huis?

,,Warm en vrolijk en echt een slag anders dan wat het nu is. Dus dan heb ik het over dat beige en naturel dat nu zo de boventoon voert. Er blijven natuurlijk wel trends overeind. Zwart staal in huis is nu echter vooral industrieel ingestoken, maar het wordt vriendelijker en zachter, het wordt meer een accent in plaats van een industriële eyecatcher. De omgeving wordt frisser dan hij nu is met toch wel een beetje vergrijsde kleuren.”