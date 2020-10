Werd stel uit Enschede door makelaar gebruikt om huizenprijs op te drijven? 'Het is een bekend probleem’

Huizenprij­zen hardst omhoog in meer dan twintig jaar

15 oktober De huizenprijzen in Nederland stegen in twintig jaar tijd nog nooit zo hard als afgelopen kwartaal, ondanks de coronacrisis. Ook de woningverkopen zitten volgens de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) flink in de lift, terwijl het aanbod van te koop staande huizen verder is geslonken. En woningzoekenden? Tja.. die trekken aan het kortste eind.