Wesley (31) woont in de kelderbox van zijn ex: ‘Ik heb niet eens daglicht’

Schiedam voert verhuur­ders­ver­gun­ning in, maar de eerste is getorpe­deerd door rechter: hoe zit dat?

Malafide pandjesbazen, overlastgevende huurders en verloederende panden. Een doorn in het oog van veel gemeenten, die dit met steeds zwaardere middelen een halt toe proberen te roepen. Schiedam voerde een verhuurdersvergunning in, maar het allereerste exemplaar is getorpedeerd door de rechter.