Wil (78): ‘Ik ga iedere dag in bad, dat is erg prettig voor de spieren’

energierekeningHoeveel geld besteedt u aan energie in huis? Hoe probeert u de kosten in de hand te houden? Deze vragen stellen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Wil Vis (78) uit Delft.

Hoe woont u?

,,Ik woon samen met mijn vrouw (72) in een groot appartement in Delft. Het is 201 vierkante meter. We wonen in een appartementencomplex op een bunker van 7 meter hoog. Dat was een communicatiecentrum uit de Koude Oorlog. Daardoor hebben we een fantastisch uitzicht over Midden-Delfland. We zien alleen maar polder met ganzen en allerlei vogels. Onze hoekwoning op de bovenste verdieping heeft veel ramen, in totaal wel 40 vierkante meter. Dat is allemaal dubbel glas. De isolatie is verder nog conform het bouwbesluit uit 2005: met spouwmuurisolatie van 4 tot 6 centimeter en dakisolatie. Sinds kort hebben we een nieuwe HR-ketel. ”

Wat staat er op uw jaarafrekening?

,,Het contract liep van 1 november 2019 tot 1 november 2020. Daarin hebben we 172 euro per maand betaald voor elektriciteit en gas. Het verbruik was 1206 kWh in de daluren en 1487 normaal tarief aan stroom. Het gas was 1800 kuub. Wij hebben een gasketel, wasmachine, wasdroger, vaatwasser en twee koelkasten. En ik ga iedere dag in bad. Op mijn oude dag is dat erg prettig voor de spieren. We werken niet meer en zijn zeker in deze coronatijd dus de hele dag thuis.”

Quote Ik kan wel met een trui aan gaan zitten, maar dan lijkt het net alsof ik op winter­sport ben Wil Vis (78)

Bent u zuinig met energie?

,,Ik heb geen led-verlichting in huis. Althans, toen we het huis kochten, zaten er allemaal halogeenlampen ingebouwd. Dat was mooi geregeld, dus waarom zou ik die vervangen? Het is hier altijd 22 graden in huis. Ik kan wel met een trui aan gaan zitten, maar dan lijkt het net alsof ik op wintersport ben. Ik laat geen licht branden waar ik niet ben. De een noemt dat zuinig, de ander noemt dat weldenkend. Als ik een apparaat koop, let ik niet op het energielabel. Ik kijk naar een mooi model of naar een aanbieding. Ik heb wel gekeken naar een warmtepomp, maar ik heb er geen gevonden met een vermogen voor een appartement van 200 vierkante meter. Ik kan wel van alles gaan investeren, maar ik ben 78 jaar. Het houdt een keer op. Bovendien zit ik ook met een Vereniging van Eigenaren en met buren die er misschien last van kunnen hebben.”

Woont u prettig?

,,Ik woon comfortabel. Redelijk luxe. We hoeven niet te beknibbelen met een bijstandsuitkering. We betalen 172 euro per maand aan gas en elektra, maar als ik dat omreken naar het aantal vierkante meters van onze woning vind ik dat nog wel meevallen. Ik betaal misschien veel, maar ik krijg ook veel. Bezuinigingen en milieudenken zijn niet uit luxe geboren. Zonnepanelen doe ik ook niet aan mee. Dat is een overheidstaak. Leg die hele Noordoostpolder vol. Ik boor toch ook niet mijn eigen olie en gas?”

Deze aflevering van ‘Energierekening’ is beoordeeld door energieprestatieadviseur en makelaar Fabian Grotenhuis uit Dieren.

