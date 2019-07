Wonen in een hittegolf: ‘Wat je ook doet, het blijft warm’

Nederland valt uiteen in twee werelden. Terwijl de ene helft zich verschanst in heerlijk frisse huizen, zakt de andere uitgeput neer voor de ventilator. Twee gezinnen over overleven tijdens de plakkerigste dagen van het jaar, in een warm huis en een koel huis.

Het warme huis

De baby slíep door, in het huis in Rotterdam, waar de temperatuur deze week steeds verder opliep. Tot donderdag, in die ene, lange, zweterige nacht die voorbij leek te kruipen. Terwijl Joep Dormans (33) in bed probeerde een houding te vinden die hem de nacht door zou helpen - rug, zij, buik, ‘allemaal heet’ - werd dochtertje Puck van 3 maanden wakker. Neem het haar eens kwalijk: wie kreeg geen dorst tijdens de plaknacht der plaknachten, de heetste nacht die ooit werd gemeten? Toen de Burgemeester Meineszlaan rond 1915 werd gebouwd konden ze ook niet bevroeden dat het zover zou komen.

Daarom zit er nu niets anders op dan overleven. Wel met behulp van verkoelende apparatuur. Dat blijkt voor de op één na jongste telg prima te werken: Finn van 2 voelt 's nachts het verkoelende briesje van de Dyson, terwijl hij ligt te tukken. ,,Die ventilator is lekker stil.” Zelfs de waterpokken hebben hem niet wakker gehouden.

Gordijnen dicht

Quote Als je van buiten naar binnen stapt, lijkt zelfs een heet huis even koel Joep Dormans, Eigenaar van een oud en warm huis Maar zijn ouders, die lagen intussen, nou ja, warm te wezen. Joep, met een wat rood aangelopen hoofd: ,,Overdag kan ik zelf wel redelijk tegen de warmte, maar 's avonds is het lastig inslapen.” Daarom dat gedraai, gedoe. Hoe dicht de gordijnen ook blijven, de temperatuur in huis loopt toch gewoon op tot 30 graden. ,,Er is geen manier om af te koelen. Warm wordt het toch, wat je ook doet.”



Het gezin geeft zich de day after over aan het heerlijke niets. Joep heeft zijn papadag, moeder Paula Geers ziet vandaag de laatste uren van haar zwangerschapsverlof wegtikken. Alle tijd om verkoeling te zoeken in een speeltuin, waar Finn lekker met water kan spelen.



En om het te hebben over het ongetwijfeld meest besproken apparaat onder deze helft van Nederland: de airco. Als ze niet meer zijn uitverkocht, schaffen ze er aan de Burgemeester Meineszlaan eentje aan. ,,Dat is voor de nachtrust toch wel fijn.” Voor nu is er de relativering. ,,Als je van buiten naar binnen stapt, lijkt zelfs een heet huis even koel.”



Een blik naar buiten, de straat in, laat ook al zien dat ze eigenlijk nog geluksvogels zijn. Daar staan de mannen die fietsboxen moeten plaatsen. Dat is pas echt afzien, met dit weer.

Koele vloer

Hoe anders is het leven in een heerlijk fris huis. ,,Ga anders even op de grond liggen.”Dat zegt Linda Gardien deze dagen, als bezoek bezweet plaatsneemt op een stoel in haar huis in Naaldwijk. Klinkt misschien gek, maar dat is het niet.

Volledig scherm In Naaldwijk staat een heerlijk koel huis: vooral op de grond is het goed toeven. © Guus Schoonewille

In haar huis zorgt kaswarmte voor hitte als het koud is en - oh zegen - kou tijdens de hitte. Dat maakt dit verhaal, dat draait om de vloerkoeling in de huiskamer die in 2012 werd opgeleverd, minder geschikt voor jaloers aangelegde zielen die met slechts een ventilator moeten overleven.

Voor wie het wel kan hebben: ,,Als we boodschappen hebben gedaan, gaan we zelf ook als eerste op het laminaat liggen.” Dan is te voelen hoe de frisse ondergrond de rug kietelt, om dan langzaam door te sijpelen... enfin, u snapt het. ,,Heerlijk”, is de samenvatting voor de gezinsenclave die de huiskamer is geworden. Hier wordt Disneyfilm na Disneyfilm na Disneyfilm versleten, staat Netflix vol op en is de stralende zon buitengesloten door gordijnen.

's Nachts is dit ook het onderkomen van baby Twan van 6 maanden, omdat het op de bovenverdieping warmer is dan beneden. ,,Hij slaapt beneden in de kinderwagen.” Goed, de nachten een verdieping hoger zijn plakkerig, maar vooruit.