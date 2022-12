Wonen in een villa van zeecontainers: ‘Oerdegelijk en duurzaam, zonder in te boeten op wooncomfort’

Binnenkijken bij Hypermoder­ne woning in histori­sche jas uit 1860: adellijk wonen op havezate Wegdam

KERSPEL-GOOR - Of het ooit in gebruik is geweest als koetshuis? Zeker weten doet Charlotte Solms van Landgoed Weldam het niet. Het pand uit 1860 is tot vijf jaar geleden nog intensief in gebruik geweest als varkensstal. Maar wie het koetshuis bij de historische Havezate Wegdam nu betreedt, ziet daar helemaal niets meer van.

16 december