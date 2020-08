Wonen in een voormalige kerk? ‘Zo'n appartement is geen allemansvriend’

De huizenmarkt zit nog steeds in de lift. Kopers vallen over elkaar heen om een mooi huis te pakken te krijgen. Toch zijn er op de woningmarkt altijd huizen of appartementen die wat langer te koop staan, hoe uniek ze ook zijn. Denk bijvoorbeeld aan het appartement in de voormalige Theresiakerk in Tilburg. ,,De woning moet echt bij je passen”, legt makelaar Floor Appels uit. ,,Het moet je zitten als een jas.”

Het was bijna een jaar geleden een opvallende advertentie op verschillende woningverkoopsites: een appartement van 445 vierkante meter in een voormalige kerk, om precies te zijn in de oude Theresiakerk in Tilburg. Vraagprijs? 940.000 euro.

329 dagen later staat het huis nog steeds te koop, nu voor 890.000 euro. En dat is helemaal niet zo gek, legt makelaar Floor Appels uit. ,,Zo’n appartement is geen allemansvriend. Woningen in een kerk hebben gewoon tijd nodig. Het moet echt bij je passen, het moet zitten als een jas.”

Woonbeleving

De coronacrisis heeft niet bepaald een negatieve invloed gehad op de woningmarkt. ,,Ook het hogere segment is meer in trek. De woonbeleving is voor mensen weer bovenaan komen staan. Dat mag ook wat meer kosten.” De kerk heeft het afgelopen jaar een constante stroom aan belangstellenden getrokken. ,,Zo’n twee of drie keer per maand hebben we een bezichtiging. Dat is heel normaal voor dit soort panden.”

Daar zat de juiste koper nog niet tussen. En dus kan het nog, een eigen appartement in een voormalige kerk, inclusief een origineel glas-in-loodraam en kerkelijke gewelven.

Bekijk hieronder de foto’s van de binnen- en buitenkant van het appartement in de voormalige Sint-Theresiakerk in Tilburg en bekijk ook de video die deze krant vorig jaar maakte over het appartement.

Volledig scherm Wonen in de voormalige Sint-Theresiakerk: 445 vierkante meter voor bijna een miljoen euro. © Appels

