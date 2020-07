Wonen in New York goedkoper: doorsnee appartement voor ‘maar’ 2885 euro per maand

Huren in het centrale stadsdeel Manhattan lagen in juni bijna 5 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent dat de huurprijzen voor het eerst sinds de huizencrisis van 2008 zijn gedaald, meldt Streeteasy, de New Yorkse variant van Funda. Een doorsnee appartement kost in Manhattan nu 'maar’ 3378 dollar (2885 euro) per maand, becijferde makelaarskantoor Douglas Elliman in een rapport over de huizenmarkt.