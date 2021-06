Woningcorporatie start proef vanwege woningnood: twee starters in één gezinswoning

Helft van de woningen werd in 2020 boven vraagprijs verkocht

8 juni Bij ongeveer de helft van de te koop staande huizen wordt uiteindelijk meer betaald dan de vraagprijs. Waar in 2017 het overbieden op huizen nog met name een Amsterdams fenomeen was, samen met een aantal andere grote steden, is het overbieden vorig jaar de norm geworden door het hele land.