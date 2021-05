Woningcorporatie wil Claudia met rolstoel en al haar huis uit zetten: ‘Ik ben doodsbang’

Starters Gaan al jouw planten altijd dood? Met de kunstplan­ten van Merijn en Robert behoort dat tot het verleden

3 mei Wat geef je iemand wanneer die uit huis gaat? Precies ja, een leuk plantje. Alleen het in leven houden van planten gaat niet iedereen even goed af. ,,Ik kreeg er eentje van mijn ouders, maar die was al vrij snel dood”, lacht Robert van der Leeuw (23) uit Rotterdam. Samen met Merijn Raaphorst (23) uit Maasdam begon hij daarom begin dit jaar een webshop in kunstplanten, Florafy.