Woningcorporaties eisen reactie minister op bezwaar verhuurderheffing

Woningcorporaties zijn nog niet klaar met hun campagne tegen de verhuurderheffing. Ze vinden de belasting ingaan tegen het principe van sociale huur en eisen nu in een brief dat minister Stientje van Veldhoven met een reactie komt.

De minister had aanvankelijk verwezen naar de Belastingdienst, omdat het bezwaarschrift daar formeel thuishoort. Nu het bezwaar is afgewezen, wenden de corporaties zich weer tot de minister.

In september begon het verzet met het openlijk delen van de belastingbedragen die de afzonderlijke corporaties moeten ophoesten. ‘Alsjeblieft minister, 12,4 miljoen euro.’ Woningcorporaties Wooncompagnie uit Hoorn en Rochdale in Amsterdam namen contact op met de Woonbond en bedachten samen de hashtag #ikwileenhuis. Veel woningzoekenden deelden daarna via social media hun hopeloze zoektocht naar een betaalbare woning.

In totaal zijn de corporaties 2 miljard euro per jaar kwijt aan een belasting die zij sinds 2013 betalen, bedoeld om de staatsfinanciën gezond te maken. Commerciële verhuurders hoeven de verhuurderheffing niet te betalen. De corporaties en de Woonbond zeggen dat de heffing in strijd is met de Woningwet. Die wet regelt dat de corporaties de huuropbrengsten uitsluitend mogen spenderen in het belang van volkshuisvesting, met name voor investeringen in nieuwe huizen. Maar nu gaat een deel van de huuropbrengst naar de staatskas, zo beredeneren de corporaties. Broodnodige investeringen in verduurzaming en nieuwe huizen worden daardoor vertraagd, zeggen ze.

Het kabinet kwam op Prinsjesdag nog met een antwoord op de protesten tegen de verhuurderheffing: de komende tien jaar krijgen de corporaties een ‘fiscale korting’ van 1 miljard euro, zodat ze gespreid over een periode van tien jaar extra kunnen bouwen. Veel te weinig, reageerden de corporaties direct. Ze zien andere belastingen juist alleen maar stijgen en dan is ‘100 miljoen euro per jaar’ niet meer dan een doekje voor het bloeden. In de nieuwste brief spreken ze over een ‘onherstelbare uitholling van de sector waar we met z'n allen zo trots op zijn'.