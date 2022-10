Woningcrisis brengt huurders in het nauw: ‘Onze huisbaas bedreigde ons met de dood’

BINNENKIJKEN Verzame­laar Sietske heeft wel 600 puddingvor­men in huis: ‘Maar pudding maken, dat doe ik nooit’

Honderden puddingvormen, diverse serviezen, kostbare patépotjes, oude aanstekers, hummeltjes en nog ongeveer een dozijn andere verzamelingen hebben een plekje in het huis van Sietske (69) en Jan (72) Kwakernaak. Toch is de tussenwoning in de Dordtse wijk Stadspolders opvallend opgeruimd en de voorliefde voor oude spullen heeft geen invloed op het warme interieur. ,,Het is wel een beetje uit de hand gelopen.”

