Woningzoekende nóg meer in het nauw: ontwikkelaars stellen nieuwbouwprojecten uit tot betere tijden

Ondanks de enorme woningnood hapert de productie van nieuwbouwwoningen. Ontwikkelaars stellen projecten steeds vaker uit of trekken zelfs helemaal de stekker uit een klus.

Dat concludeert branchevereniging van ontwikkelaars WoningBouwersNL in een nieuw halfjaarlijks rapport. De vereniging beroept zich op een enquête van vastgoedadviseur Capital Value, waaruit blijkt dat bouwers op dit moment voor 25.000 geplande nieuwbouwwoningen aanpassingen doen, de projecten uitstellen of zelfs schrappen. Het gaat soms ook om projecten waarvoor de vergunningen al zijn afgegeven. Ter indicatie: de afgelopen jaren zijn er jaarlijks steeds zo'n 70.000 nieuwe woningen gebouwd.

Het uit- of afstel heeft verschillende redenen. Allereerst is er de hypotheekrentestijging, die weer bijna op 4 procent zit. Dat maakt woningen minder aantrekkelijk voor beleggers. Ook neemt uiteraard de leencapaciteit van kopers af. En het gaat niet alleen om starters, want doorstromers hebben door die stijging een stuk minder rentevoordeel bij een verhuizing. Die groep denkt sowieso vaker twee keer na, uit angst dat de prijzen dalen en de nieuwe woning onder water komt te staan.

Ook is er de inflatie met de snel dalende koopkracht én de fors gestegen prijzen voor materialen waar ontwikkelaars tegenaan lopen.

Benarde positie

,,Dit brengt woningbouwers in een benarde positie: ze moeten goedkopere woningen ontwerpen voor een minder kapitaalkrachtige markt, terwijl hun kosten en onzekerheden juist sterk toenemen”, aldus het rapport. De bouwers moeten ook volgens Haags beleid het leeuwendeel - twee derde - betaalbaar bouwen.

Dat lukt dus niet altijd, met als gevolg: ontwikkelaars wachten op betere tijden en stellen hun projecten uit. In de eerste helft van dit jaar is het aantal uitgegeven bouwvergunningen met 18 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Onderaan de streep worden nieuwbouwwoningen voor veel kopers onbereikbaar, concludeert WoningBouwersNL. ,,Dit is een ramp voor woningzoekenden, omdat de schaarste op deze manier alleen maar toeneemt.”

,,Veel mensen kunnen of willen een nieuwbouwwoning gewoon niet meer betalen, er wordt niet meer marktconform gebouwd”, reageert woningmarkthoogleraar Peter Boelhouwer (TU Delft).

Volledig scherm De verkoop van nieuwbouwwoningen daalt. © WoningBouwersNL

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is de afgelopen maanden dus ook gedaald, volgens de branchevereniging. In de eerste helft van 2021 werden er 19.520 nieuwe woningen verkocht. De eerste helft van 2022 ging het om 16.946 - een daling van 13 procent. Kopers komen vaker terug op de koop, wanneer na een renteverhoging blijkt dat zij de financiering toch niet rond kunnen krijgen.

Niet alleen kopers hebben hebben steeds minder zicht op een nieuwbouwhuis. Onlangs concludeerde Aedes, belangenvereniging van woningbouwcorporaties, dat er te weinig bouwgrond beschikbaar is voor sociale huurwoningen. De grond die er wél is, is volgens Aedes niet te betalen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.