Woongebouwen met álles onder een dak: knusse stadswijk, of vooral geïsoleerde bubbel?

Oplossing voor de woningnood ligt hier op het dak: bouwen op een bestaand wooncom­plex

In Rotterdam-Prinsenland gaan ze de woningnood op een heel bijzondere manier te lijf: met het ‘optoppen’ van wooncomplex De Klapwiek. Deze bouwtechniek houdt in dat alle onderdelen van een woning vooraf worden gemaakt en in een mum van tijd bovenop bestaande bouw kunnen worden geplaatst. Sociale penthouses van hout, 44 stuks. ‘Ik zou er zelf wel willen wonen’.

16 augustus