WOZ-waarde stijgt naar recordhoogte

De gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 8,9 procent is de hoogste sinds jaren. Nooit eerder lag de WOZ-waarde hoger dan dit jaar, aldus het CBS. Vorig jaar bedroeg de groei ruim een procent minder en eindigde een gemiddelde woning op 248.000 euro. In 2018 was de toename 6,5 procent.

De toename van de WOZ-waarde is het gemiddelde over alle bijna 8 miljoen huizen in ons land. In Weesp steeg de gemiddelde waarde van woningen met 22 procent het meest, op Vlieland met 1,1 procent het minst. Van de vier grote steden nam de WOZ-waarde in Rotterdam met 16 procent het hardst toe. Den Haag en Utrecht volgen met 12 en 11 procent. Amsterdam kende met 10,6 procent de kleinste stijging, maar daar waren woningen afgelopen jaren al enorm duurder geworden. De marktwaarde van een gemiddelde woning in de hoofdstad bedraagt dit jaar 418.000 euro. Dat is bijna dubbel zo veel als in Rotterdam (222.000 euro).

Lichte vertraging

Onlogisch is de stijging niet: de WOZ-waarde reflecteert de ontwikkeling van de huizenprijzen en die stijgen al sinds 2014. De jaarlijkse WOZ-cijfers lopen altijd een jaar achter; als peildatum geldt namelijk de eerste dag van het jaar ervoor, in dit geval 1 januari 2019. De huizenprijzen stegen in 2018 met 9 procent. De door het CBS gemelde stijging van de WOZ-waarde van 8,9 procent komt daar vrijwel exact mee overeen. Normaliter zal de toename volgend jaar afnemen; de huizenprijzen stegen in 2019 namelijk ‘slechts’ 6,9 procent.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Duurste gemeente van Nederland is Bloemendaal, Noord-Holland. Daar doet een gemiddelde woning 750.000 euro. Het Groningse Delfzijl kent met 134.000 euro de laagste gemiddelde WOZ-waarde. Kijken we naar de provincies, dan kenden Groningen en Flevoland met 11 procent de hoogste groeipercentages. In Zeeland is de toename met 5 procent het laagst.

Basis voor lokale heffingen

De WOZ-waarde maakt onderdeel uit van de sinds 1994 geldende Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ) en vormt de basis voor diverse lokale belastingen en heffingen, waaronder de Onroerendezaakbelasting (OZB), de afvalstoffenheffing en waterschapsbelasting. Ook is de WOZ-waarde de basis voor het eigen woningforfait bij de inkomstenbelasting. Voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden overigens huurwoningen ook meegenomen, net als nieuwbouw- en sloopwoningen.

Volledig scherm De WOZ-waarde volgt in praktijk de ontwikkeling van de woningprijzen.

Volledig scherm © ANP XTRA