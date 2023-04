Zaai nu deze planten en geniet tot de winter van een bloeiende tuin

Volledig scherm Juffertje-in-het-groen. © Getty Images

Een eenjarige plant is een plant die in één seizoen uit zaad ontkiemt, groeit, bloeit en weer afsterft. Dat is ook de reden van de uitbundige bloei: de eenjarige moet in één seizoen voor nageslacht zorgen – iets waar vaste planten, struiken en bomen een heel leven over kunnen doen. Eenjarigen bloeien vaak tot de eerste nachtvorst en zorgen ervoor dat de tuin tegen het einde van het seizoen niet aftakelt maar feestend ten onder gaat.

Eenjarigen gedijen goed op droge grond

Een andere reden waarom je voor eenjarige planten zou kunnen kiezen, is droge grond. Zo houden geijkte tuinplanten als rozen, riddersporen en floxen helemaal niet van droogte. In dat geval zijn eenjarige planten een uitkomst. Zo heeft de ridderspoor een eenjarig familielid, Consolida orientalis, een plant die vroeger Delphinium ajacis heette.

Er zijn meerdere soorten Consolida in de handel, met namen als ‘Blue Cloud’ en ‘Frosted Skies’. Het zijn lage riddersporen met een sterkvertakte bloeiwijze, dit in tegenstelling tot de rijzige torenspits die de vaste ridderspoor kenmerkt. Consolida’s komen uit de steppe van Centraal Azië en kunnen droge grond blijmoedig verdragen. Ook juffertje-in-het-groen is droogtebestendig.

In het buitenland zie je ze nog wel eens: de korenvelden vol klaprozen, korenbloemen en bolderik. In Nederland kennen we die akkers alleen nog van plaatjes.

Volledig scherm Consolida regalis. © Getty Images/iStockphoto Maar zaadmengsels van haver, gerst, of rogge met akkeronkruiden zijn te koop en de enige voorbewerking die nodig is, is het omspitten van een lapje grond en het uitstrooien van het zaad, liefst met brede armzwaaien zoals de Zaaier uit de bijbel. Doe dat zaaien met tussenpozen van een paar weken, zo’n keer of vijf, zes achter elkaar, want als je alles tegelijk zaait, bloeit alles tegelijk en is het ook tegelijk uitgebloeid.

Eenjarige planten zonder veel werk

Er zijn eenjarige planten waaraan je helemaal geen werk hebt als je ze eenmaal hebt gezaaid. Planten als tabak, klaprozen en goudsbloemen hoef je maar eenmaal in je leven te zaaien. Daarna komen ze ieder jaar vanzelf weer op. Dan is het alleen nog maar een kwestie van de zaailingen wegwieden op plaatsen waar je ze niet wil hebben. En gelukkig laat de eenjarige plant, met zijn oppervlakkige wortelstelsel, zich gemakkelijk uittrekken.

Ook de opiumpapaver of slaapbol, Papaver somniferum, valt in de categorie van planten die generaties lang bij ons blijven. Soms komen ze zelfs na een paar honderd jaar plotseling weer op na het verstoren van de grond op plaatsen waar ze ooit groeiden.

De opiumpapaver kun je nu nog zaaien

De opiumpapaver is een prachtige plant met blauwgrijs blad en lichtlila bloemen, hoewel er ook zaad van andersgekleurde rassen verkrijgbaar is. Opiumpapavers zijn geliefd bij bijen en hommels die van het stuifmeel alleen al onder invloed raken en in hoogste opwinding in de bloemen rondtollen. De productie van opium is verboden, maar teelt van de slaapbol voor sierdoeleinden is toegestaan. Zaai eenjarige planten nu. Het kan nog.

Dus vooruit: kom van die stoel en de tuin in.

Volledig scherm Opiumpapaver. © Getty Images

