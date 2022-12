Zelf een kerstboom omhakken in het bos, mag dat?

Nu Sinterklaas weer terug is naar Spanje wordt het tijd om de kerstboom op te tuigen. En wat is er nu leuker dan een echte boom in huis te halen? Maar mag je eigenlijk zomaar in het bos een kerstboom omhakken en meenemen?

Harco Bergman is boswachter in het Kuinderbos in Flevoland. Elk jaar plant hij daar nieuwe kerstbomen. Op een stuk grond, onder een hoogspanningslijn. ,,Afhankelijk van de plek waar ze staan, kunnen sommige bomen wel 10 meter hoog worden”, zegt Bergman. ,,Die leveren we dan aan bijvoorbeeld kerken, winkelcentra of dorpspleinen.”

Stel: je wilt zelf een boom omhakken of -zagen in een bos. Mag dat eigenlijk zomaar?,,Nee”, zegt Staatsbosbeheer-woordvoerder Marcel van Dun. ,,Dat valt onder stroperij. Dat betekent dat je zonder toestemming van de terreineigenaar geen natuurlijke zaken, zoals (kerst)bomen, mag meenemen uit het bos.”

Tóch zelf kappen

Op enkele plekken in het land, zoals in het Kuinderbos, mag je wel zelf kappen. Al wordt dat vaak alleen toegestaan als je een kerstboom bij de boswachter hebt gereserveerd. ,,Dat doen we al 25 jaar”, zegt boswachter Bergman. ,,Voorheen kapten we alles. Die bomen brachten we naar een schuur voor de verkoop. De bomen die niet verkocht werden konden we dan weggooien. Zonde, vond ik. Uit efficiëntie-oogpunt bedacht ik wat anders. Namelijk dat mensen ze op één dag in het jaar zelf mogen komen kappen. Dat is meteen een superleuk gezinsuitje.”

Quote Op een paar plekken in het land mag je zelf kerstbomen kappen bij de boswachter. Daar moet je dan wel voor reserveren, meestal zijn die plekken al snel vergeven Harco Bergman

Bergman verwacht dat hij aanstaande zaterdag ongeveer 800 van zijn 2000 bomen verkoopt. ,,We zien veel gezinnen met kinderen. Hoe leuk is het als je zelf je eigen kerstboom kunt uitzoeken en omhakken? Let bij het uitzoeken op de hoogte en de breedte. Kijk naar wat bij jou in huis past. Onze bomen zijn fijnsparren. Bij tuincentra zie je veel Nordmann-kerstbomen. Dat is een populaire boom vanwege, onder andere, de kleur. Ze groeien langzamer en hebben langere naalden dan de fijnspar.”

Kerstboom voor de Tweede Kamer

De bomen die niet worden gekapt blijven staan voor komende jaren. ,,De lelijkste bomen blijven”, zegt Bergman. ,,Maar dat is zeker niet erg. Deze krijgen dan extra licht en voeding, waardoor ze meer aandacht krijgen en weer kunnen groeien.” Bergman levert deze week ook de kerstboom aan de Tweede Kamer in Den Haag. ,,Dat was ooit een lelijk eendje. Hij verloor de concurrentie van zijn soortgenoten, maar nu is het een grote en sterke boom van ongeveer acht meter hoog. De boom moest wel wat smaller zijn, omdat hij vanwege de verbouwing in de Tweede Kamer anders niet door het smalle halletje zou passen.”

Lees ook: dit betekent kerstverlichting voor je energierekening

Van Dun: ,,Op een paar andere plekken in het land mag je ook zelf kerstbomen kappen bij de boswachter. Daar moet je dan wel voor reserveren, meestal zijn die plekken al snel vergeven. Zoals in Schoorl, waar mensen jonge zeedennen mogen kappen. Dit is om de duinen en de hei open te houden.” Bergman vult aan: ,,Zeedennen zijn weer andere type bomen. Die hebben langere naalden en zijn veel opener; handig voor je versiering!”

Tot de jaarwisseling laten staan

,,In de Ardennen groeien ook veel kerstbomen”, zegt Bergman. ,,Deze worden vaak op tijd gekapt, zodat er geen sneeuw op valt. Totdat ze verkocht zijn, worden ze bewaard in koelcellen. Als ze vervolgens in een warme huiskamer komen, vallen de naalden sneller uit. Dat heb je niet met ‘verse’ kerstbomen. Onze bomen kun je makkelijk tot de jaarwisseling laten staan.”

In het Kuinderbos hoef je voor zaterdag 10 december geen plek te reserveren. Daar geldt: op is op. De opbrengst van de koek en chocolademelk wordt gedoneerd aan Kika, de opbrengst van de bomen wordt gebruikt voor nieuwe aanplant, educatie en onderhoud van recreatieve voorzieningen. Ook kun je bij Nationaal Park De Hoge Veluwe zelf een boom kappen als je een reservering hebt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.