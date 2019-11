Zelf knoflook kweken? Steek wat tenen in de grond

Knoflook zou niet tegen vorst kunnen. Dat klopt niet. Knoflook is in de praktijk een van de gemakkelijkst te kweken groenten. Zelfs uit een bloembak valt te oogsten. Veel groenten worden gezaaid, maar bij knoflook plant je de tenen.



Schrijvers van artikelen over groenteteelt benadrukken altijd dat je vooral gecertificeerd plantgoed moet kopen. En daar zit wat in. Met een gekeurde bol knoflook weet je in elk geval dat je geen enge ziektes inkoopt. Maar als de knoflook-met-certificaat bij het dichtstbijzijnde tuincentrum toevallig is uitverkocht, is er helemaal niks mis met knoflook uit de supermarkt.



Kies dan wel een bol met gave, stevige teentjes en niet eentje met gele of bruine vlekken. En kijk even naar de herkomst: hoe noordelijker, hoe beter geschikt voor ons klimaat.