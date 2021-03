'Zet een pannetje cola op om de pitten van het fornuis schoon te krijgen’

Maartje Smits heeft thuis een zwart fornuis van gietijzer. Ze schrijft: ‘Nu hebben we ingebrande zwarte vlekken op de ijzers die ik er met schuren niet af krijg. Tips? Dank!’



,,Zo'n zwart fornuis zegt me wel wat, dat hoeft niet per se ouderwets te zijn”, zegt Marja Middeldorp als ze de vraag krijgt voorgeschoteld. ,,Vroeger waren we wel meer gewend aan gietijzer en emaillen. Ik zal iets breder antwoord geven, voor iedereen met een gasfornuis. Voorlopig nog altijd de meerderheid van de lezers denk ik.”

Sodapoeder koken

,,Eerst de pitten. Die kunnen soms aankoeken en bruin worden. Dé manier om ze weer mooi te krijgen is door ze in een pannetje water te leggen met water en veel sodapoeder. Dat wordt een papje. Kook de pan vervolgens op het fornuis. Oh, dan bedenk ik me dat je één pit wat later moet doen, haha!”

Als het aan de kook is, kun je de pitjes op laag vuur laten borrelen. ,,Laat het niet inkoken, dus doe er wat water bij als het nodig is. Kijk vervolgens of het vuil al loskomt. Nou, nu zeg ik iets verrassends want ik ben tegen schuurmiddelen, maar pak een schuursponsje en schuurmiddel. Soms kan het niet anders. Ik zou zelf staalkussentjes met zeep erin gebruiken. Als je schuurt, komt al het vuil van de pitten. Spoel af, veeg droog en klaar is het!”

Voor de studenten die meelezen heeft Marja nog een middeltje: cola. ,,Doe wat cola in het pannetje en je zult zien wat de chemische werking is. Zo zie je maar dat cola een goed schoonmaakmiddel is. Als je er te veel van drinkt, blijft er op den duur denk ik niks meer van je over. Als je restjes over hebt, gooi dan gerust eens in de wc tegen aanslag in de pot.”

De kookplaat

,,De plaat van het fornuis wordt ook vies", weet Marja uit ervaring. ,,Nu is er een speciale vraag van Maartje voor gietijzer. Maak ook weer een sopje in kokend water en doe dat in een schaaltje. Laat voordat je het gebruikt eerst wat druppels ammonia op de plaat vallen. Niet te veel, echt druppelgewijs. Het kokend water giet je over de plaat heen. Dan pak je een afwasborstel, eentje die niet plat is, en wrijf langzaam over de plaat zonder te spetteren. Je zult zien dat het vet goed los komt."



Neem het af met een mager sopje uit een half emmertje, vervolgt Marja. ,,Daarna drogen. Altijd drogen! Pitten erop en moet je eens kijken hoe schoon alles weer is.”



Dan de ijzers waar Maartje speciaal om vraagt. ,,Waar de pan op staat. Ook dat doe je met soda en heet water en met een schuursponsje, maar omdat die ijzers te groot zijn passen ze niet in een pan. Daarom kun je heet water in de gootsteen gebruiken.”

Maar wat nou als er krassen in het gietijzer komen? Want daar gaat het vuil in zitten. ,,Aangezien het in dit geval om een zwart fornuis gaat, heb ik een ouderwets middeltje dat geschikt is: schoensmeer. Pak zwart schoensmeer en breng het dippend aan, waarna je het net als bij een schoen inwrijft. Je zult zien dat het er als nieuw uitziet.”

Aluminiumfolie

,,Als je nou net klaar bent met schoonmaken en er komt daarna visite eten? Dan wil je niet de volgende dag weer alles opnieuw doen. Pak dan aluminiumfolie en knip er vier vierkanten van. In het midden van ieder vierkant knip je een kruis, zodat ze over de pitten heen kunnen.” Staat dat niet studentikoos? ,,Welnee, de plaat blijft netjes terwijl je kunt bakken en spetteren en morsen. Zo kun je nog eens een feestje vieren!”

