Ziet de reling van het balkon er niet meer uit? Zo verf je metaal

Zoals jullie misschien weten, woon ik in een huurhuis. Voor iemand met mijn beroep heeft dat voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat ik thuis niet ook nog aan de slag hoef. Het nadeel is dat sommige dingen in en om het huis me al jaren storen, zonder dat er iets aan gedaan wordt. Mijn balkon bijvoorbeeld. En dan in het bijzonder de metalen reling. Die bladdert enorm af.



In mijn dromen heeft hij een donkergroene glans. Misschien heb jij ook een metalen hekwerk op te knappen? Dan help ik graag. Zo kan ik deze klus toch een beetje aanpakken. Wil je een andere kleur kiezen, houd er dan rekening mee dat dit in sommige gevallen niet is toegestaan, zeker als jouw woning monumentaal is. Dubbelchecken dus.