Zijn bouwplaten van zeewier hét alternatief voor hout? ‘Ook nog eens goed voor het klimaat’

Als het aan Marjanne Cuypers van BlueBlocks ligt, staan onze huizen en kantoren er binnenkort vol mee: bouwplaten van zeewier. De onderneemster is er heilig van overtuigd dat dit nieuwe materiaal veel toekomst heeft. Want hout is schaars en wordt steeds duurder. Zeewier is makkelijk te kweken én goed voor het klimaat. ,,De bouw is ook op zoek naar alternatieven.’’

In haar kantoor in BlueCity, een verzamelgebouw van duurzame bedrijven in Rotterdam waar knappe koppen aan de wereld van morgen werken, liggen verschillende soorten bouwplaten op tafel. Van lichtbruine tot mooie, donkere terra-kleurige panelen. De een wat dikker dan de ander. De bouwplaten zijn bijna niet te onderscheiden van de houten wandplaten die je nu in de bouwmarkt kan krijgen. Het enige verschil is dat deze platen gemaakt zijn van zeewier en niet van bomen.

Bouwmarkten

,,Wij maken dit ‘seawood’ voor in huis. Het is een soort houtachtig materiaal dat gebruikt kan worden in het interieur.’’ Het wordt nu nog op kleine schaal geproduceerd, maar de bedoeling is om op grote schaal bouwplaten te produceren. Cuypers droom is dat haar product dadelijk in alle grote Nederlandse bouwmarkten ligt. Maar dat kan nog even duren, omdat daar een heel certificeringsproces aan vast zit, legt ze uit.

Hoe duurzaam woon jij? De experts van vtwonen zetten op een rij op welke manier je het huis duurzaam kunt verbouwen of inrichten.

Het idee voor de zeewieren wandplaten ontstond op de Haagse Hogeschool, waar Cuypers als industrieel ontwerper les gaf. ,,We waren daar met onze studenten aan het kijken naar goede, duurzame grondstoffen.’’ Al snel kwam zeewier als geschikt materiaal bovendrijven. Van zeewier kun je heel veel producten maken, maar niemand was nog op het idee gekomen om er wandplaten van te maken.

Experimenten

Cuypers zag een kans en ging ermee aan de slag. ,,Ik had toen zoiets, als je het goed wilt doen, kan dat niet alleen in de avonduren. Dan moet je er alle aandacht aan geven.’’ De docente gaf daarom haar baan op, zocht contact op met chemici en ging uitgebreid experimenteren. De onderneemster is een paar jaar bezig geweest met het ontwikkelen van dit duurzaam product. ,,We hebben wel honderden experimenten uitgevoerd.’’ Uiteindelijk kwam daar het huidige product uit.

,,Ik doe dit eigenlijk vooral vanuit ideële motieven. Natuurlijk moet het wel economisch haalbaar zijn, ik ben wel realistisch. Maar ik dacht ook: Wat moet ik later tegen mijn kinderen en kleinkinderen vertellen? Wat laat ik voor hen achter? Ik heb nu ook nog het gevoel dat we nog echt iets kunnen doen voor het klimaat.’’ Het is nog niet te laat, is zij overtuigd. Zeewier is ideaal, weet zij. Je kan er niet alleen van alles van maken, maar de zeeplant heeft ook geen grond nodig - het kan midden op zee gekweekt worden - heeft geen zoet water nodig én de plant neemt CO 2 op. ,,Het is dus heel gunstig voor het klimaat.’’

Quote De bouw heeft te maken met de stikstof­pro­ble­ma­tiek en CO2-uit­stoot en materiaal wordt duur Marjanne Cuypers

Het is dus een prima alternatief voor hout, dat steeds schaarser en duurder wordt. ,,De vraag is er gewoon. De bouw heeft namelijk te maken met de stikstofproblematiek en CO 2 -uitstoot en materiaal wordt duur. Dus die zijn ook op zoek naar alternatieven.’’

Qua kwaliteit doen de wandplaten van zeewier ook niet onder voor ander materiaal. De provincie Zuid-Holland is in ieder geval enthousiast en gaat ze gebruiken voor een van de vergaderzalen. De provincie was op zoek naar duurzame materialen voor in het gerenoveerde gebouw, en kwam zo bij Cuypers terecht. De zeewierplaten worden nu gebruikt om een hele muur in het provinciehuis mee te bekleden. BlueBlocks heeft ook afspraken met woningcorporaties voor wandplaten.

Fabriek

Maar om verder te kunnen groeien en op grotere schaal te kunnen produceren, moet er eerst een fabriek worden gebouwd. Het liefst ergens in de buurt van de toekomstige zeewierboerderij op Scheveningen, die het zeewier gaat leveren voor BlueBlocks. ,,Ik wil zo dicht mogelijk bij de grondstof zitten.’’