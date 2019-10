Zin in vergeten groenten? Het ideale moment om rabarber te planten

In Engeland werd rabarber traditioneel geteeld in een gebied dat de Yorkshire Triangle wordt genoemd. Daar werd het afval van de wolindustrie gebruikt als stikstofrijke mest. De heuvels zorgden voor een koel en nat microklimaat en de nabijgelegen kolenmijnen gaven brandstof aan de meer dan 200 forceerbedrijven. Want de groei van rabarber wordt ‘swinters na een koudebehandeling in donkere, verwarmde kelders opgejaagd. Dat opjagen heet forceren.



Met een speciale nachttrein werden de rabarberstengels naar Londen vervoerd. De Britse overheid stelde de prijs zo vast dat elk huishouden van rabarber kon genieten. Inmiddels is die vaste prijs losgelaten en de rabarbertrein rijdt niet meer, maar de groente is op dat excentrieke eiland nog altijd populair.



In Nederland werd rabarber pas tegen het begin van de vorige eeuw populair. Het forceren gebeurde hier niet in kelders, maar onder enorme, klokvormige aardewerken potten. Trekpotten worden die genoemd, want een ander woord voor forceren is voortrekken.



Die trekpotten zijn voorzien van een dekseltje dat je kunt optillen om te zien of de rabarber al klaar is om te worden geoogst.