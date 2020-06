Zo erg is het toch niet als ik afval dump in de container van een ander?

video Wonen in het groen verandert in nachtmer­rie: ‘Staat er een crematori­um in je achtertuin?’

25 juni Wonen in een groene Dordtse buurtschap is voor Edwin de Visser en zijn vrouw Linda Dalmeijer veranderd in een nachtmerrie. Hoewel het bezwaar bij de rechtbank nog loopt, is er een negen meter hoge stalen loods pal tegen hun achtertuin gebouwd.