Zo ga je zelf aan de slag met epoxy

Je hebt verplichte klussen in huis én je hebt zogeheten Do It Yourself-projecten, afgekort DIY. Wat het verschil is? Klussen in huis ervaren we vaak als een moetje, een DIY-project is gegarandeerd leuk. Je maakt iets zelf wat je óók kant-en-klaar kunt kopen.

Het effect van beide is hetzelfde: het geeft voldoening, je bent trots op het eindresultaat. Voor Eigen Huis & Tuin heb ik meegewerkt aan DIY-projecten met epoxy. Dat klinkt als een heel ingewikkeld materiaal of project, maar dat is het niet. Werken met epoxy is heel makkelijk en leuk, je kunt er gave dingen mee maken. Tijdens het maken van de filmpjes hebben we in elk geval veel lol gehad! Probeer het eens, en misschien helpt het je om ook klussen in huis leuker te vinden.

Giethars

Epoxy is een giethars op basis van twee componenten. Als je deze samenvoegt ontstaat een chemische reactie waarna de epoxy uithardt. Het materiaal hecht goed op allerlei materialen en het is bestand tegen alle soorten belasting omdat het kei- en keihard wordt. Ook is het geschikt voor toepassing op vloeren.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Tafel

Met epoxy kun je leuke dingen maken, zoals een tafel met marmer-look. Je kunt kant-en-klare pakketten kopen voor dit DIY-project, daarin zit alles wat je nodig hebt. De tafel moet je wel kopen, kies er één met een opstaande rand.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Wit en zwart

Zorg dat je tafelblad waterpas staat. Meng de twee componenten volgens de instructies, zoek eventueel online instructievideo’s op. Maak een bak met witte epoxy en één met zwarte. Giet de witte hars op het tafelblad met opstaande rand. Verdeel de epoxy door het tafelblad te bewegen.

Patroon

Zoek online een afbeelding van een marmerpatroon op, dat je wilt namaken. Dip met een satéprikker in de zwarte epoxy en trek daarmee lijnen door de witte hars. Let op, de lijn zal nog uitvloeien, dus zet niet te dik aan. Door het uitvloeien droogt de epoxy grijzig op.

Volledig scherm © Tjitske Sluis

Luchtbellen

Als er luchtbellen ontstaan, dan kun je die met een brandertje verwijderen. Zet die niet te lang op dezelfde plek, anders verkleurt de hars. Zorg dat het hooguit 18 graden Celsius is in de ruimte als de epoxy uithardt. Anders gaat het te snel en is het resultaat minder strak.