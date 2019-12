Zo help je kamerplanten de winter door

Uitspraak Europees Hof klap voor aanpak overlast Airbnb in Amsterdam

16:11 Airbnb is geen woningverhuurder of vastgoedmakelaar maar een informatiedienst. Dat heeft de hoogste Europese rechter donderdagochtend besloten. Daardoor kan Airbnb niet worden gedwongen vakantieverhuur in te perken, zoals Amsterdam graag wil.