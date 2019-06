Zo kun je schoonmaken én sporten tegelijkertijd

Iedereen die het huishouden verwaarloost, laat een kans schieten. Het is niet alleen gezonder om in een schoon huis te wonen, het schoonmaken is ook een goede work-out. Op deze Dag van de Schoonmaker meldt Helpling, een platform voor professionele hulp in het huishouden, dat schoonmakers ook afvallen van hun dagelijkse werk. Bewegingswetenschapper Maria Hopman moedigt zelf schoonmaken aan. ,,Je zult er geen marathon mee kunnen lopen, maar gezond is het zeker!”

Quote Zelf stofzuigen is zeker een goed idee. En als je daar bewegingen aan toevoegt, gaat de MET-waar­de omhoog Maria Hopman Welke activiteiten zorgen voor de meeste vetverbranding? Alle handelingen zijn vastgelegd in een zogenoemd compendium voor fysieke activiteiten (Engels). Aan alle 821 activiteiten is een zogenoemde MET-waarde gekoppeld. ,,Niks doen heeft een MET-waarde van 1.0”, legt Maria Hopman uit. ,,Als je gaat stofzuigen, kan die waarde wel drie keer zo hoog worden, afhankelijk van hoe intensief je het doet natuurlijk. Hardlopen heeft grofweg een MET-waarde van 11 tot 15.”



In de lijst is te zien dat vooral het naar boven tillen van boodschappen de conditie kan helpen. 7,5 MET is de score maar liefst, waar de meeste schoonmaakactiviteiten ‘slechts’ op 2 of 3 MET zitten. Als je van niets doen naar iets doen gaat, heeft dat de grootste gezondheidseffecten, weet Hopman.



,,Zelf stofzuigen is dus zeker een goed idee. En als je daar bewegingen aan toevoegt, gaat de MET-waarde omhoog. Zo gaat de hartslag omhoog en wordt er meer zuurstof naar de spieren gepompt en verbrand je calorieën. Als je daar ook nog eens krachttraining bij gaat doen, zoals squatoefeningen en lunges (uitvalspassen), ben je helemaal goed bezig.”

Helpling heeft vier creatieve ideeën om het schoonmaken een stuk sportiever te maken:

Ramen lappen - armen en schouders

Komt er door de vieze ramen bijna geen daglicht meer naar binnen? Dan weet je dat het tijd is om de ramen weer eens te lappen én zo de armen en schouders te trainen. Met het trekken en zemen kun je spierballen kweken en verbrand je al snel 300 calorieën per uur. Extra uitdaging: strek je armen verder, boen harder en ga eens een paar keer extra het huishoudtrapje op.

Stofzuigen - armen en billen

Als je een groot huis hebt, verbrand je met stofzuigen zo een paar honderd calorieën (268 kcal per uur!). Maar ook voor de spieren is dit een goede oefening. Door de bewegingen die je tijdens het stofzuigen maakt, train je ongemerkt je biceps en triceps. Wil je ook de billen meepakken? Maak dan een lunge iedere keer als je de stofzuiger vooruit duwt.

Badkamer - benen, billen en armen

Nu begint de work-out pas echt: het schoonmaken van de badkamer kost veel energie (zo’n 400 calorieën per uur) en vereist meer spierkracht. Vluchtig een doekje over de wc of wastafel is namelijk niet genoeg. Boen de tegels alsof je leven ervan afhangt, dweil de vloer met alle kracht die je hebt en maak lagere delen in squathouding schoon. Behoefte aan meer intensiteit? Wrijf niet één keer over een plek heen, maar wel vijf of tien keer.

Wassen - full body

Of het nu gaat om kleine wasjes of grote wasjes; je hele lichaam zal aan bod komen. Buig niet voorover wanneer je de was in de machine stopt (en hem later weer leeghaalt), maar ga in een squathouding staan om de billen te trainen. Doordat je zoveel opstaat en bukt bij het ophangen, opvouwen en opruimen van je kleding komt je hele lichaam in beweging. Als je dan nog steeds niet moe bent, kun je ook nog even strijken om de armen licht te trainen.