Zo maak je de afzuigkap het beste schoon

Marja heeft zelf een oude keuken, maar wel modern ingericht. ,,Nou ja, niet héél modern, want toen ik laatst zuurkool maakte, rook ik het nog urenlang in huis. Daarnaast maakt dat ding een gillend lawaai. Ik zal niet de enige zijn die zich ergert aan dat ding. Dat wordt minder als je hem in ieder geval af en toe schoonmaakt”, bezweert ze.

In veel gevallen kun je de filters in de afwasmachine doen. ,,Dat is erg gemakkelijk. Je ziet het natuurlijk als ze vet zijn geworden. Maar heb je nou geen afwasmachine? Neem dan een pan met een paar liter water en knijp er een citroen in uit. Zet hem op het vuur of op de elektrische kookplaat en laat het koken. De citroen zorgt ervoor dat het vet loskomt. Je kunt de filters dan met een keukenpapiertje afnemen en ze zijn schoon.”

Géén schuursponsje gebruiken

Er zijn ook afzuigkappen met zogenoemde koolstoffilters. ,,Je kunt die filters in de vaatwasser stoppen, maar dan wel zonder andere vaat en ook zonder wastablet, dan spoelt hij schoon. Dat doe je zo'n drie keer per jaar. Heb je een afzuigkap met ander materiaal dan rvs, dan is een mager sopje een goed idee. Water met een paar druppels afwasmiddel is meestal voldoende. Gebruik hoe dan ook geen agressieve middelen, ook geen schuursponsje. Dat haalt de beschermlagen van de materialen die er juist op moeten blijven zitten.”

Volledig scherm Marja Middeldorp. © Joost Hoving

Dan is er ook nog een categorie afzuigkappen met filters die je moet vervangen, doceert Marja. ,,Meestal hebben die een lampje. Als dat gaat branden, moet je hem vervangen. Soms wel twee keer per jaar. Dit is dus echt iets om op te letten bij de aanschaf van de keuken. Als de filters duur zijn, kun je beter voor een ander merk gaan. Als je het niet vervangt, blijft dat ding vol zitten met vet. En dat is niet goed voor een gezond binnenklimaat.”

Plantenspray met ammonia

Heb je geen zin om te stomen of de filters in de wasmachine te doen, dan heeft de schoonmaakgoeroe nog een tip uit de oude doos. ,,Ik heb altijd wel een plantenspray in huis. Daar doe ik voor twee derde warm water in, twee of drie drupjes afwasmiddel en dan een ferme scheut ammonia, iets minder dan een derde. Dan spray je tegen de onderkant van de afzuigkap. Zeker als je het regelmatig doet, wordt het snel vetvrij. Wrijf het af met een droog doekje of keukenpapiertje.”

Marja weet niet zo goed hoe je bij het afzuigkanaal komt. ,,Ik denk dat die pan met water en citroen al wel zijn werk doet. Als je de filters weghaalt, kom je misschien ook al een heel eind het kanaal in, met een doek. Mocht je nu toch het idee hebben dat het vies is en stinkt het elke keer als je hem aanzet, dan kun je overwegen het professioneel te laten doen. Op internet zijn wel bedrijven te vinden die vakkundig met allerlei materialen alles wat afzuigt kunnen schoonmaken. Ook voor de ventilatie in huis kan dat soms goed zijn. Maar: als je het zelf bijhoudt, moet het meestal wel goedkomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.